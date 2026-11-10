Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha analizzato la difesa viola:

Dragusin non dev’essere il perno della difesa per caratteristiche. L’unico che potrebbe fare quel lavoro è Pongracic, ma il problema è che lui a sinistra soffre, quindi è un gran problema. Viery è stato preso per il futuro; sulla carta, la coppia titolare dovrebbe essere Pongracic e Dragusin.

Un leader in difesa

Abbiamo dei buoni centrali, ma insieme non riescono a esprimersi. Sono tutti centrali che hanno bisogno di un fuoriclasse accanto, che dia sostegno e sostanza a tutto il reparto. Davanti abbiamo una squadra di qualità, quindi dietro abbiamo bisogno di difensori di spessore, forti nell’uno contro uno, come Van Dijk e Cannavaro; in questo momento ne abbiamo.

Difendere di reparto

Al di là degli errori dei singoli, è la squadra intera che non difende di reparto. Non si può difendere senza essere in blocco, Vanoli ha messo in campo un 4-2-3-1: quei due dovevano proteggere e aiutare dietro, e invece non è stato così. Qua, quando salta una virgola, la giostra si rompe completamente. Giusto dare la colpa all’allenatore su alcune situazioni, ma poi devono essere anche i giocatori a crescere.

De Gea

Se vogliamo parlare di questo, allora lo spagnolo doveva già andare via a fronte di tutti i buchi che gli lasciano sempre i difensori. Per carità, ha sbagliato, però purtroppo capita. Quello è un campo in cui è sempre stato carente. Dispiace perché, se non prendevi quel gol, vincevi la partita. Non è partito bene, ma non è e non sarà mai un problema.

La sfida contro la Juventus

La Juventus ha giocato bene, ci hanno schiacciato. Il gol ci aveva dato molto a livello morale, poi gli abbiamo regalato un gol, mentre nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Ma questo non mi piace: non devi prendere due schiaffi prima di accenderti. Se hai gas nel secondo tempo, vuol dire che potevi fare di più anche nel primo. Forse bisognerebbe fare qualcosa di più con il riscaldamento. Il pareggio della Juventus ci ha risvegliato sul finale.