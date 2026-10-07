Amoruso sul rinnovo di Ranieri e l'addio alla fascia: "Se hai prime donne nello spogliatoio fai fatica, togliergliela è stato un alleggerimento"

Redazione VN
Opening Ceremony - Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games: Day 0

Malagò chiarisce: "Incomprensioni con Bonfiglio? Eufemismi..."

Così Lorenzo Amoruso intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina:

Il rinnovo di Ranieri? Non arriva certo a caso, lo ha meritato. La fascia di capitano? Dipende dalla tua personalità il come la gestisci e come riesci a farti scivolare addosso determinate critiche. Se hai compagni di squadra un po' egoisti fai più fatica a cercare di tenere la squadra su. Con le prime donne diventa più complesso. Per me questo gli è successo, perché qualcosa in quello spogliatoio è successo. Togliergli la fascia ha significato togliergli anche un po' di peso di dosso.
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS GENOA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti