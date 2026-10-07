Le emozioni e il tributo dei giovani talenti argentini accompagnano l'addio alla Nazionale di Lionel Messi. Tra i messaggi più significativi apparsi su Instagram spicca quello di Franco Mastantuono, che ha voluto salutare il fuoriclasse albiceleste con parole di profonda gratitudine:

"Vivrai per sempre nei cuori di tutti gli argentini, Numero 10. Per averci fatto credere e per averci dimostrato, con l'esempio, che bisogna continuare a provarci fino alla fine! Ci mancherai tantissimo e sarà difficile immaginare la Nazionale senza di te! Ma hai lasciato un'eredità irripetibile. GRAZIE ETERNO, NUMERO 10."