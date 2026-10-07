Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex attaccante Francesco (Ciccio) Graziani ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sul rapporto con la piazza, sulle prestazioni dei singoli in nazionale e sulle scelte in vista della ripresa del campionato.

Il giudizio sull'ambiente gigliato evidenzia un contesto sereno e protettivo rispetto ad altre piazze del calcio italiano:

Un giudizio positivo esteso anche alla risposta della tifoseria nei momenti più complessi:

La città a volte polemizza ma ti lascia vivere. Nei momenti difficili la gente si è sempre comportata in maniera educata e rispettosa , confermandosi una tifoseria straordinaria che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno numerico allo stadio.

Le recenti gare delle selezioni nazionali offrono indicazioni molto confortanti sulla qualità della rosa viola, a partire dal centrocampo e dalla prodezza balistica che ha fatto discutere:

Quella di Ndour non è stata una papera del portiere, ma una giocata intelligentissima. Ha capito la situazione, ha alzato la testa e ha fatto un lancio di settanta metri. Il centrocampo della Fiorentina è un ottimo reparto: in nazionale ho visto un Fagioli strepitoso, che avrà sbagliato due passaggi su cinquanta, e un Ndour autore di un'ottima prova in Under 21.