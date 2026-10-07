Le parole di Francesco Graziani al Pentasport di Radio Bruno: le prove di Fagioli e Ndour in azzurro e la partita di Genova
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex attaccante Francesco (Ciccio) Graziani ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sul rapporto con la piazza, sulle prestazioni dei singoli in nazionale e sulle scelte in vista della ripresa del campionato.
Il clima di Firenze e il rapporto con la stampa
Il giudizio sull'ambiente gigliato evidenzia un contesto sereno e protettivo rispetto ad altre piazze del calcio italiano:
Abbiamo una stampa che te la puoi gestire benissimo. Se andate a Roma, a Napoli o altrove, la stampa vi massacra davvero. A Firenze siamo in un'isola felice, anche grazie alle radio che parlano spesso della nostra Fiorentina. Può esserci un pizzico di polemica, ma alla fine resta una stampa gestibilissima, fatta di persone per bene.
Un giudizio positivo esteso anche alla risposta della tifoseria nei momenti più complessi:
La città a volte polemizza ma ti lascia vivere. Nei momenti difficili la gente si è sempre comportata in maniera educata e rispettosa, confermandosi una tifoseria straordinaria che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno numerico allo stadio.
I talenti in nazionale e il gol di Ndour
Le recenti gare delle selezioni nazionali offrono indicazioni molto confortanti sulla qualità della rosa viola, a partire dal centrocampo e dalla prodezza balistica che ha fatto discutere:
Quella di Ndour non è stata una papera del portiere, ma una giocata intelligentissima. Ha capito la situazione, ha alzato la testa e ha fatto un lancio di settanta metri. Il centrocampo della Fiorentina è un ottimo reparto: in nazionale ho visto un Fagioli strepitoso, che avrà sbagliato due passaggi su cinquanta, e un Ndour autore di un'ottima prova in Under 21.
La trasferta di Genova e la gestione di Mastantuono
In vista della ripresa e dell'impegno sul campo dei liguri, lo scenario si fa complesso per entrambe le contendenti:
Ci attende una trasferta difficile contro un Genoa in crisi. Troveremo una squadra agguerrita, con tanta voglia di vincere e di primeggiare.
Sul tema legato all'utilizzo di Franco Mastantuono dopo i lunghi viaggi e i pochi allenamenti svolti al Viola Park, la linea guida punta sulla prudenza e sul confronto diretto:
Per gestire una situazione come la sua, parlerei prima con il giocatore per capire come sta in modo coscienzioso. Se non è al top e vedo qualcuno più integrato, lo porto in panchina pronto a inserirlo nell'ultima mezz'ora.
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