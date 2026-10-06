Il difensore della Fiorentina ha parlato dell'imminente rinnovo di contratto
VIDEO - Il gol di Ndour sulla tv polacca: il telecronista resta senza parole!
La Fiorentina ha annunciato i rinnovo di contratto del difensore Luca Ranieri. Le parole del giocatore a Sky Sport:
Siamo ai dettagli, mancano le ultime cose. Sono felice e super onorato di continuare con questa società. Sono qui da quando ho 13 anni, ho vissuto qui tantissime cose, gioie e delusione. Un onore poter continuare qua. Qui a vita? Il calcio è strano. Intanto proseguire per altri tre anni alla Fiorentina è un’emozione unica. Non vedo l’ora di dimostrare quanta voglia ho di rimanere.
Su Vanoli
Lo scorso anno non ci aspettavamo quella situazione. Vanoli mi ha dato un grande aiuto, liberandomi dalle pressioni. Alla fine l’ho ringraziato. Sono molto felice con i miei compagni di lavorare con lui. Mi ricordo quando ero ragazzino che giravamo 3/4 cambi a settimana. Adesso vedere tutti qui al Viola Park, tutti i giorni, è una grande emozione. Sono fiero di quello che ho fatto, ma voglio fare ancora tanto.
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