Amelia: “De Rossi perfetto per la passione di Firenze, ma Sarri verrebbe di corsa”

Marco Amelia, ex portiere del Genoa, ha parlato della prossima avversaria della Fiorentina e di alcuni singoli viola

Alessio Vannini 7 maggio - 19:36

Marco Amelia, ex portiere di Milan e Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di moltissimi temi legati al mondo della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Bisognerebbe essere all'interno dello spogliatoio per capire come sia stato possibile affrontare così tante difficoltà nei risultati. La rosa è piena di ottimi elementi e Pioli era un tecnico importante da cui ripartire, ma a volte nascono stagioni storte che possono persino portare a clamorose retrocessioni. Per fortuna la Fiorentina è riuscita a tirarsi fuori dai guai. Anche la scomparsa di Rocco Commisso ha sicuramente pesato sull'ambiente. Firenze merita palcoscenici alti: per chi ama il calcio, vedere certe squadre lottare per non retrocedere fa stare male. La Fiorentina deve lottare per le posizioni che contano; per un momento ho visto la situazione viola davvero critica."

Il legame personale e il lavoro di Vanoli — "Ho vissuto questa situazione anche in casa, perché mia madre, che domani compie 70 anni, è tifosissima della Fiorentina e ha sofferto molto. L’unica rassicurazione che riuscivo a darle è che c’erano squadre più scarse e che, alla lunga, i valori sarebbero emersi. Vanno fatti i complimenti a Vanoli e a tutto l’ambiente, perché in certi contesti è difficile rimettere a posto le cose. Secondo me la squadra si trascinava dietro la negatività degli ultimi anni e, una volta esplosa, sono arrivate le difficoltà. Vanoli ha fatto un grande lavoro, soprattutto sulla tenuta mentale: ha mantenuto i nervi saldi e meriterebbe la conferma."

Il profilo del prossimo allenatore: De Rossi, Grosso o Sarri — "Se la società dovesse cambiare, dovrà scegliere un tecnico idoneo per far tornare grande la Fiorentina. Grosso e De Rossi? Sono due ragazzi che vivono il ruolo con passione. De Rossi ha avuto la capacità di ambientarsi a Genova in poco tempo, mentre Grosso per me è una certezza: è intelligente e negli ultimi anni ha sempre fatto bene. Tra i due vedrei bene De Rossi a Firenze, soprattutto per il carattere; è un tecnico per piazze che vivono di grandi passioni, mentre Grosso è più un profilo 'in giacca e cravatta'. Credo però che Daniele resterà a Genova, dato il legame con la piazza. C'è poi Sarri: allenerebbe volentieri la Fiorentina per tanti fattori, è un profilo importante. La dirigenza deve capire che direzione prendere prima di contattare il nuovo allenatore. Esiste una struttura come il Viola Park che è invidiata dai top club europei, ed è da lì che bisogna ripartire."

Il futuro di Martinelli e il ruolo di De Gea — "Martinelli ha dimostrato di saper tenere duro anche nel momento buio della Sampdoria, ma ora deve giocare con continuità. Con De Gea davanti farebbe fatica a esprimersi: gli anni in cui doveva 'rubare con gli occhi' dal collega sono finiti, adesso ha bisogno di stare in campo. Potrebbe andare in prestito in un club di alta Serie B o di media Serie A, come il Sassuolo, per prendere confidenza con le pressioni di piazze importanti e poi tornare a Firenze come titolare. È un patrimonio della società. Quanto a De Gea, è normale che abbia affrontato delle difficoltà: quando la squadra fatica, il portiere è il ruolo più sotto pressione. Ho visto però un ragazzo capace di reagire e di trascinare il gruppo."