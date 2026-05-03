Martinelli ha chiuso imbattuto 7 partite su 14 in B (l’ultima venerdì col Sudtirol, valsa la salvezza doriana)

Il Corriere Fiorentino, parlando del futuro di David De Gea, si sofferma anche sulle mosse della Fiorentina per la carriera di Tommaso Martinelli. La decisione, d’accordo col ragazzo e con chi lo gestisce, è sostanzialmente presa e porta ad un altro anno in prestito dopo i 6 mesi ultra positivi passati alla Sampdoria.