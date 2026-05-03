Il Corriere Fiorentino, parlando del futuro di David De Gea, si sofferma anche sulle mosse della Fiorentina per la carriera di Tommaso Martinelli. La decisione, d’accordo col ragazzo e con chi lo gestisce, è sostanzialmente presa e porta ad un altro anno in prestito dopo i 6 mesi ultra positivi passati alla Sampdoria.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Martinelli, Paratici ha deciso. Ecco come verrà gestito il portiere”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Martinelli, Paratici ha deciso. Ecco come verrà gestito il portiere”
Martinelli ha chiuso imbattuto 7 partite su 14 in B (l’ultima venerdì col Sudtirol, valsa la salvezza doriana)
Martinelli e il futuro—
Un girone di ritorno nel quale il giovane portiere ha chiuso imbattuto 7 partite su 14 (l’ultima venerdì col Sudtirol, valsa la salvezza doriana) mostrando non solo il potenziale che tutti gli riconoscevano, ma anche una personalità e un’attitudine sorprendenti considerando i 20 anni appena compiuti.
Il piano—
L’idea è chiara insomma: un’altra stagione da titolare altrove (magari rinnovando l’accordo con la Sampdoria, ma c’è già la fila di pretendenti) per poi prendersi la porta della sua Fiorentina e raccogliere l’eredità del suo «fratello» (maggiore) De Gea.
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