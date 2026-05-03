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Corriere Fiorentino

CorFio: “Martinelli, Paratici ha deciso. Ecco come verrà gestito il portiere”

De Gea Martinelli
Martinelli ha chiuso imbattuto 7 partite su 14 in B (l’ultima venerdì col Sudtirol, valsa la salvezza doriana)
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino, parlando del futuro di David De Gea, si sofferma anche sulle mosse della Fiorentina per la carriera di Tommaso Martinelli. La decisione, d’accordo col ragazzo e con chi lo gestisce, è sostanzialmente presa e porta ad un altro anno in prestito dopo i 6 mesi ultra positivi passati alla Sampdoria.

Martinelli e il futuro

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Un girone di ritorno nel quale il giovane portiere ha chiuso imbattuto 7 partite su 14 (l’ultima venerdì col Sudtirol, valsa la salvezza doriana) mostrando non solo il potenziale che tutti gli riconoscevano, ma anche una personalità e un’attitudine sorprendenti considerando i 20 anni appena compiuti.

Il piano

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L’idea è chiara insomma: un’altra stagione da titolare altrove (magari rinnovando l’accordo con la Sampdoria, ma c’è già la fila di pretendenti) per poi prendersi la porta della sua Fiorentina e raccogliere l’eredità del suo «fratello» (maggiore) De Gea.

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