Il Corriere dello Sport si sofferma su Moise Kean. Ci sarà da prendere una decisione definitiva sull'attaccante della Nazionale. Su cui la Fiorentina ha potere fino a un certo punto, perché se nelle prime due settimane di luglio arrivasse un’offerta da 62 milioni di euro la società viola non potrebbe far altro che sottostare al volere dell’attaccante.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “I tre dubbi di Fabio Paratici sulla permanenza di Moise Kean”
Corriere dello Sport
CorSport: “I tre dubbi di Fabio Paratici sulla permanenza di Moise Kean”
Kean percepisce uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti più bonus. Motivo per cui il club dovrà riflettere bene sulla permanenza
Cessione Kean—
Ma nel periodo in cui non varrà la clausola rescissoria la dirigenza sarà padrona delle proprie scelte, che si baseranno su integrità fisica, gestione caratteriale ed economica del calciatore.
Futuro—
Kean percepisce uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti più bonus. Motivo per cui il club dovrà, semmai, essere convinto al 100% di tenerlo.
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