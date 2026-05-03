Il Corriere dello Sport si sofferma su Moise Kean. Ci sarà da prendere una decisione definitiva sull'attaccante della Nazionale. Su cui la Fiorentina ha potere fino a un certo punto, perché se nelle prime due settimane di luglio arrivasse un’offerta da 62 milioni di euro la società viola non potrebbe far altro che sottostare al volere dell’attaccante.