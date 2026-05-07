Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro della panchina viola. Paratici mantiene la strategia attendista degli ultimi tempi, nella quale il primo passo resta necessariamente un confronto con Vanoli. (Scegli Violanews come tuo sito preferito su Google: clicca qui)
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Vanoli attende Paratici, ma intanto lo chiamano 2 club di A”
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CorFio: “Vanoli attende Paratici, ma intanto lo chiamano 2 club di A”
Ancora prima della gara dell’Olimpico Paratici non ha del tutto chiuso la porta a un’eventuale conferma di Vanoli
Sarà in quella circostanza che il responsabile tecnico della Fiorentina e allenatore si confronteranno, e sarà quella l’occasione buona per chiarire definitivamente i progetti del club. Ancora prima della gara dell’Olimpico Paratici non ha del tutto chiuso la porta a un’eventuale conferma di Vanoli.
Ma mentre filtrano i primi interessi nei confronti dell’allenatore (dopo il Bologna, in caso di addio di Italiano, anche il Parma ci starebbe pensando) sul taccuino viola i nomi per il futuro non sono pochi.
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