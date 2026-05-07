Nazione: “Tutti i nomi di Fabio Paratici per il futuro della panchina viola”

Il direttore sportivo Fabio Paratici sta valutando soprattutto due profili italiani: Fabio Grosso e Daniele De Rossi

La Fiorentina sarebbe ormai vicina alla decisione sul nuovo allenatore: entro una o due settimane il club dovrebbe sciogliere le riserve, anche se l’annuncio arriverà solo dopo la conquista della salvezza matematica. Paolo Vanoli avrà comunque la possibilità di chiudere la stagione con dignità, dopo aver rimesso in carreggiata una squadra partita male. Tuttavia, nei piani della società sembra prevalere l’idea di cambiare guida tecnica dalla prossima stagione.

Paratici, Grosso e non solo

Il direttore sportivo Fabio Paratici sta valutando soprattutto due profili italiani: Fabio Grosso e Daniele De Rossi. Grosso è considerato il candidato più semplice da raggiungere, dato che il Sassuolo sarebbe disposto a liberarlo dietro un piccolo indennizzo nonostante il contratto fino al 2027. Più complicata invece la situazione di De Rossi, appena rinnovato automaticamente con il Genoa dopo la salvezza ottenuta. La Fiorentina resta però interessata e potrebbe approfittare di eventuali dubbi dell’ex romanista sulle ambizioni future del club ligure.