Le parole di Alessandro Alciato sulla Fiorentina, Mastantuono e le critiche a Fagioli
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
Il giornalista sportivo, Alessandro Alciato, intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina direttamente dal Viola Park, ha parlato della situazione in casa viola, dalla bellezza del centro sportivo alla qualità di alcuni singoli. Le sue parole:
Due giocatori mi incuriosiscono di questa Serie A: uno è Nico Paz del Como e l'altro credo di alleni da queste parti, Mastantuono. Quando questa estate l'ho visto giocare in spiaggia con i bambini avevo già capito che era un giocatore di categoria superiore. In campo è straordinario: non è una prima donna, mi dicono che in allenamento fatica anche più del necessario. È stato un colpo incredibile. Se continua così, può dare grandi gioie alla Fiorentina. Sembra che abbia 27 anni, non solo 19.
Sul momento della Fiorentina
La stagione non è facile, ma è normale per una squadra che è stata rivoluzionata. Con Vanoli le cose si stanno rimettendo a posto. La squadra va vista in prospettiva, non giudicata solo per questi mesi iniziali: non dimentichiamoci che ancora non si è visto Atta, che quando sarà sé stesso potrà dare tante soddisfazioni. Ci vorrà ancora qualche partita per mettere a posto le cose, ma non troppo di più.
Sulle critiche a Fagioli
Mi ha dato molto fastidio che in Nazionale si sia preso Fagioli come capro espiatorio. Non ha fatto una grande partita, è vero, ma contro il Belgio non ha funzionato granché in generale. A me innervosisce che ci si concentri solo su di lui.
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