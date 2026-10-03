Giovanni Branchini ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb del suo assistito Nicolò Fagioli.
Il centrocampista viola è stato protagonista di una buona prestazione in Nazionale nella sfida contro la Francia, come si evince dall’88% di passaggi riusciti e dal 73% di passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo. Anche i giornali italiani si sono espressi in maniera positiva nelle valutazioni complessive della partita. A seguito delle ottime prestazioni in maglia viola e del positivo ritorno in maglia azzurra, il suo agente, Giovanni Branchini, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di TuttoMercatoWeb.
Sono molto contento del rapporto che abbiamo instaurato e dei suoi enormi progressi. È un calciatore molto intelligente ed un professionista molto dedicato
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Pellegrino: "Batistuta mi ha scritto. Sfido Mastantuono, ecco quanti assist mi deve"
Radio e tv
Ferrari: "Vincere un trofeo non sia un'ossessione, ma ce l'abbiamo in mente"
News viola
Bilic lascia a casa Pongracic e la Croazia subisce la peggiore sconfitta di sempre
Esclusive
Fagioli-Oulai si può, ma a spese di chi? Le scelte di Vanoli col doppio play
Ex viola
Antognoni: "Barone mi propose un ruolo denigratorio, volevo fargliela pagare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti