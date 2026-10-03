Il centrocampista viola è stato protagonista di una buona prestazione in Nazionale nella sfida contro la Francia, come si evince dall’88% di passaggi riusciti e dal 73% di passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo. Anche i giornali italiani si sono espressi in maniera positiva nelle valutazioni complessive della partita. A seguito delle ottime prestazioni in maglia viola e del positivo ritorno in maglia azzurra, il suo agente, Giovanni Branchini, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Sono molto contento del rapporto che abbiamo instaurato e dei suoi enormi progressi. È un calciatore molto intelligente ed un professionista molto dedicato