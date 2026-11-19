Christ Inao Oulai ha segnato il suo primo gol con la Costa d’Avorio, regalando alla nazionale di Hervé Renard il pareggio contro il Gambia a Bakau, nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Entrato all’84’, il centrocampista della Fiorentina ha deciso la partita al 98’ con un destro a giro dal limite ed è stato premiato come migliore in campo. Poco prima, un suo intervento a forbice, rimasto senza sanzione, aveva innescato una rissa.

Il classe 2006, cresciuto a Youpong ed ex Trabzonspor, ha firmato così il quarto gol della sua carriera tra i professionisti. Paolo Vanoli, che lo aspetta oggi al Viola Park e lo ha definito un «progetto Kanté», ha seguito con interesse i suoi progressi. Se riuscirà a usare con continuità il tiro da fuori, Oulai potrà aggiungere una soluzione al suo repertorio e diventare un centrocampista più completo.

In vista della trasferta di Monza, Oulai parte leggermente avanti a Fagioli nel ballottaggio per una maglia da titolare. Vanoli valuterà come il giocatore avrà gestito le emozioni del primo gol in nazionale, anche alla luce delle difficoltà di concentrazione che il tecnico aveva rilevato in alcuni viola al rientro dalla precedente sosta. Dopo il giallo contro la Juventus e l’intervento con il Gambia, a Monza Oulai dovrà dimostrare di saper controllare la propria irruenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.