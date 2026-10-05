Ospite negli studi de La Domenica Sportiva, l'ex difensore della Fiorentina e noto opinionista televisivo Daniele Adani ha commentato le ultime uscite della Nazionale azzurra, rivendicando con forza il valore dei giovani talenti italiani e riservando parole d'elogio per il centrocampista viola Nicolò Fagioli.

Adani ha mandato un messaggio chiaro a chi negli ultimi tempi descriveva il movimento calcistico italiano come privo di ricambi generazionali e talento:

Nel giro di dieci giorni è stato letteralmente ammutolito l'intero sistema che andava ripetendo come in Italia non ci fossero giovani di livello. Questi ragazzi non sono stati formati nel giro di venti giorni o in un paio di mesi, c'erano già prima. Kayode esisteva già ed era sotto gli occhi di tutti, Sebastiano Esposito pure, così come Ruggeri o lo stesso Scalvini al centro della difesa che avevamo già intravisto. E poi c'è Fagioli, che adesso gioca titolare in mezzo al campo con una disinvoltura e una personalità impressionanti. Questa Nazionale ha imboccato una via ben precisa e molto chiara, tracciata da ingredienti fondamentali come la mentalità, l'organizzazione di gioco, il coraggio nei momenti chiave e una grande cultura del lavoro di gruppo