Le parole di Fabio Caressa dal proprio canale YouTube: l'attacco sulle gestioni di Fagioli e Kayode alla Fiorentina
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In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha espresso un giudizio molto critico su alcune recenti decisioni gestionali in casa Fiorentina, collegando il tema al percorso della Nazionale e dei giovani talenti italiani.
"Fagioli ed esuberi: chi prende certe decisioni a Firenze?"
Caressa si è soffermato in particolare sul trattamento riservato ad alcuni profili di spicco della rosa viola, puntando il dito contro le alchimie di mercato ed esterne al campo:
Per quale motivo a inizio stagione Nicolò Fagioli veniva considerato un esubero a Firenze? Chi è che dà questi giudizi? Chi sono i dirigenti e i tecnici chiamati a prendere queste decisioni? Sono esattamente queste le storture da risolvere a livello di sistema. E poi, perché Kayode è stato ceduto all'estero per fare spazio e tenere Dodò?.
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