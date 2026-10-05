Franco Mastantuono arriverà a Firenze venerdì

Redazione VN
Argentina v Burkina Faso - International Friendly

VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina

Giovanni Galli, capo delegazione della Nazionale U18 ed ex portiere viola, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole:

Ho trovato un gruppo forte e bravo. Abbiamo giocato con l'Arabia Saudita e ci hanno provocato tutta la partita, ma i ragazzi sono stati bravi a non reagire, Croci? È molto bravo, deve capire quanto è forte. Deve trovare continuità, ma ha tutto il tempo del mondo. Il centrocampo viola è pieno di qualità, ma non serve trovare i titolari fissi. Serve trovare i concetti, le idee di base. E in base all'avversario cambi. Ndour? Sembra diventato imprescindibile, ma non può giocare 50 partite. Mastantuono? Contro il Genoa secondo me partirà dalla panchina
Argentina v Bolivia - International Friendly

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