L'allenatore della Fiorentina ha parlato della sua squadra durante la sosta per le Nazionali
VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina
Il tecnico viola, Paolo Vanoli, ha rilasciato un'intervista a Sky in cui ha toccato vari temi caldi in casa Fiorentina arrivando a parlare di Franco Mastantuono:
L'obiettivo è lavorare per il futuro. Non dobbiamo porci limiti: dobbiamo guardare avanti e lavorare ogni giorno. Grazie a questa proprietà è iniziato qualcosa di nuovo. Non dobbiamo avere pressioni, ma nemmeno porci limiti.
Sulla rosa
La squadra è giovane ed ha talento. Ma proprio per l'età, durante la stagione, ci saranno alti e bassi. Dobbiamo essere equilibrati sapendo che il lavoro ci porterà a crescere ed esprimere questo talento. Il talento, però, deve essere sempre al servizio della squadra, che è la cosa più importante.
Mastantuono
Non lo conoscevo e mi ha impressionato la sua umiltà. Le sue dichiarazioni dopo la tripletta di Venezia sono un segnale che mi ha fatto capire che è un ragazzo molto lucido, che sa capire il valore della squadra. E questo lo rende un campione. Questa per lui è una sfida, perché deve crescere in un campionato difficile come il nostro, che tatticamente è molto difficile. È un ragazzo che ha voglia di lavorare, mi ha veramente stupito.
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