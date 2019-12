Pres. Fondazione Meyer: “Abbiamo la Fiorentina nel cuore, insieme vinceremo”

Gianpaolo Donzelli, presidente Fondazione Meyer, ha parlato a margine della Hall of Fame della Fiorentina: “Il 25 giugno Commisso ha visitato il Meyer, passando un paio d’ore a giocare con i bambini e a parlare con gli infermieri. Alla fine dell’incontro gli abbiamo chiesto di mettere il simbolo del Meyer sulla maglia della Fiorentina, cosa che avevamo tentato molte volte in passato. Qualche tempo dopo è arrivato l’annuncio, per il quale credo sia stata fondamentale la sensibilità della moglie Catherine. Siamo sicuri che con questo modo di essere noi e la Fiorentina riprenderemo a vincere, ne siamo certi. Il Meyer ha la Fiorentina nel suo cuore, e come il Meyer vince le sue partite contro malattie gravissime, la Fiorentina vincerà il suo campionato. Auguri!”.