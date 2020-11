Prandelli loda Pezzella: “Se ne avessimo 5-6 in più, lotteremmo per la Champions”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia (IL PROGRAMMA)contro l’Udinese, il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha utilizzato parole al miele nei confronti di German Pezzella:

Se ho chiesto una mano ai senatori? Nei momenti di difficoltà viene fuori l’uomo, poi il calciatore. Se ho degli uomini veri, non sbaglieremo più le partite sul profilo temperamentale. Se avessimo 5-6 Pezzella in più, saremmo già in lotta per la Champions.