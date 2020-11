LIVE – Prandelli: “Dati imbarazzanti contro il Benevento. I giocatori affrontino la paura”

La Fiorentina torna in campo dopo la figuraccia di domenica contro il Benevento. Spazio al quarto turno di Coppa Italia (IL PROGRAMMA). Domani alle 17.30 allo stadio Dacia Arena la squadra viola sfiderà l’Udinese. Il tecnico Cesare Prandelli ha parlato così in conferenza stampa:

“Momento simile a quello della stagione 2006-07 con la penalizzazione? In quel momento avevamo il popolo viola con noi, non eravamo soli. Da soli non ce l’avremmo fatta. Ora giochiamo senza pubblico. Scelgo i giocatori che non hanno paura della paura, ma che la devono affrontare. Dobbiamo avere un gruppo che abbia voglia di essere sempre una squadra, cioè pressare e correre di più. I dati contro il Benevento sono stati imbarazzanti.

Vlahovic? Ha corso con buona intensità, ha superato determinati numeri. La manovra deve essere più avvolgente, gli attaccanti devono avere più possibilità. Manchiamo in questo ora. Domani abbiamo un’opportunità importante, la squadra deve avere un atteggiamento propositivo e battagliero.

Preoccupato dal calendario? Dobbiamo pensare una gara alla volta, dobbiamo provare a passare il turno perché per noi è importane, così come la prestazione. Dobbiamo giocare una partita vera. Da giovedì penseremo alle altre gare

Se ho sentito Commisso? Sì, è stato chiaro come sempre. Dobbiamo tirare fuori la grinta, Sta a me dare l’imput ai giocatori come tirarla fuori. Non penso siano diventati d’un tratto giocatori senza grinta. Senza di questa non si va da nessuna parte. Domani è una partita molto importante.

E’ meglio giocare subito. Poche chiacchiere. Voglio vedere se i giocatori hanno recepito il messaggio, se hanno la personalità di affrontare le pressioni. Si affronta la paura a viso aperto. La gara di domani può essere d’aiuto.

Cosa salvo della gara col Benevento? Nel primo tempo abbiamo avuto un buon atteggiamento, ci è mancato l’ultimo passaggio, non abbiamo sfruttato le palle inattive. Dovevamo giocare con più velocità e le seconde palle le ha prese il Benevento. Non mi è piaciuto il fatto che non ci sia stata una reazione veemente. Una reazione deve esserci sempre.

