Pin appoggia Commisso: “Ha voluto premiare un uomo che ha lavorato bene”

Celeste Pin, ex difensore viola, è intervenuto a Radio Sportiva dove ha commentato la conferma di Iachini sulla panchina della Fiorentina:

Rocco ha voluto avere in casa un allenatore che ha centrato l’obiettivo per dare un segnale, premiando un uomo che ha lavorato bene. È la situazione ideale per far bene, io sono contento per Beppe. Il rapporto con Chiesa è sicuramente buono, ma ogni giocatore tira acqua al proprio mulino. Io vivo la società viola dal 1982 e non mi sorprende la divisione della tifoseria, Iachini però ha dato delle garanzie al presidente viola. Per la campagna acquisti staremo a vedere, i giocatori fanno la differenza, i tecnici non hanno la bacchetta magica, basti guardare Ibra al Milan