Carnasciali: “Avanti con Beppe, giusto dare continuità. Adesso però servono i giocatori”

In un’intervista esclusiva rilasciata a Tuttomercatoweb, l’ex Fiorentina, Andrea Carnasciali commenta entusiasta la conferma di Beppe Iachini alla guida della Fiorentina anche per la prossima stagione:

Non me l’aspettavo fino a qualche tempo fa ma ultimamente ha ottenuto risultati ottimi e lo spogliatoio ha dimostrato di seguirlo. E’ serio ed è stato opportuno dare continuità. I tifosi devono aspettarsi i giocatori, Beppe ha esperienza, ma adesso servono i giocatori per fare il salto di qualità. Guardandomi intorno non vedo calcio spettacolo, la Juve ha vinto non giocando bene. Mercato? Ne servono in diversi ruoli perchè c’è bisogno di vari giocatori di buon livello. In ogni reparto occorrono giocatori di peso e allora si ragiona. E’ necessario spendere