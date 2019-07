Una regola non scritta del calcio recita così: più qualità hai, maggiori probabilità hai di vincere. E di qualità, Riccardo Saponara, ne ha in abbondanza. Madre Natura lo ha dotato di mezzi importanti: fisico, corsa, visione di gioco e, sopratutto, piedi buoni. Nell’elenco, purtroppo, manca la continuità, punto debole del suo repertorio, ma questo è un altro discorso.

Pradè e Montella sono stati chiari: la Fiorentina ripartirà dal 4-3-3, modulo che non contempla il regista, ruolo naturale dell’ex Sampdoria. Alla International Champions Cup l’Aeroplanino lo ha schierato mezz’ala. Ricky ha risposto presente. Nelle tre partite disputate negli Stati Uniti è stato uno dei migliori. Piede sempre caldo e lanci millimetrici: Saponara sa come regalare assist al bacio per i compagni. Al momento è uno dei pochi – forse l’unico – centrocampista di qualità. Per questo motivo i tifosi accoglierebbero volentieri la sua conferma. La permanenza a Firenze, però, non è scontata: il Lecce, infatti, è pronto all’assalto.

Ma torniamo al campo. Ci permettiamo di lanciare una provocazione: e se fosse Saponara il regista della Fiorentina 2019-20? L’adattamento è difficile, ma non impossibile, anche se in mediana qualche acquisto arriverà. “A centrocampo un nome ce l’ho“, ha detto Pradè dopo la partita contro il Benfica.

Se Montella riuscisse a rigenerare Saponara, sarebbe una grande vittoria.