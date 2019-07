Si è messo in luce a suon di belle prestazione alla International Champions Cup, ma la permanenza a Firenze di Riccardo Saponara è tutt’alto che certa. Come scrive, infatti, Alfredo Pedullà sul suo sito, l’ex Sampdoria “è un obiettivo concreto del Lecce. Si tratta di un profilo che piace molto al club salentino, pronto a preparare l’assalto: la sua duttilità e le sue caratteristiche tecniche possono essere molto utili per la nuova stagione di Serie A. Al rientro dalla tournée americana della Fiorentina, il Lecce farà una proposta concreta per assicurarsi le prestazioni di Saponara“.

Pedullà scrive anche di Lorenzo Venuti, anche lui vicino al Lecce: “Con la viola è impostata, quasi completata, la trattativa per il ritorno del laterale Lorenzo Venuti.