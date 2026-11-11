"Le prime tre partite non erano sue, ma nelle otto successive la squadra ha fatto nove punti"

Giovanni Zecchi
SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27

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Alfredo Pedullà, sul proprio sito, boccia Paolo Vanoli, ritenendo insufficiente il rendimento della Fiorentina rispetto agli investimenti della società.

Il giornalista prende in esame le otto partite disputate sotto la guida di Vanoli, nelle quali i viola hanno raccolto nove punti. Tra le scelte del tecnico, Pedullà vede un segnale positivo nel maggior spazio concesso a Inao Oulai:

Le prime tre partite non erano sue, ma nelle otto successive la squadra ha fatto nove punti. Con 150 milioni spesi, mi aspetto di più. Forse ora si è deciso a dare spazio a Oulai, ma per quanto ha investito la Fiorentina il bilancio resta insufficiente
FIORENTINA VS JUVENTUS

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