"Le prime tre partite non erano sue, ma nelle otto successive la squadra ha fatto nove punti"
Napoli, critica durissima per Lucca: "È il peggior attaccante mai visto"
Alfredo Pedullà, sul proprio sito, boccia Paolo Vanoli, ritenendo insufficiente il rendimento della Fiorentina rispetto agli investimenti della società.
Il giornalista prende in esame le otto partite disputate sotto la guida di Vanoli, nelle quali i viola hanno raccolto nove punti. Tra le scelte del tecnico, Pedullà vede un segnale positivo nel maggior spazio concesso a Inao Oulai:
Le prime tre partite non erano sue, ma nelle otto successive la squadra ha fatto nove punti. Con 150 milioni spesi, mi aspetto di più. Forse ora si è deciso a dare spazio a Oulai, ma per quanto ha investito la Fiorentina il bilancio resta insufficiente
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Fiorentina, anche con Palladino si soffriva. Ma De Gea parava otto tiri su dieci
Obiettivi mercato
Fiorentina, basta con De Gea? Paratici pensa a Caprile per la prossima stagione
Radio e tv
Piccinetti durissimo: "Gudmundsson è un lavativo! Prende in giro se stesso"
News calciomercato
Dalla Turchia: "Oulai alla Fiorentina controvoglia. Vuole andare al Galatasaray"
News viola
Gnonto: "Italia, mi mancavi. Qui sembra che tutti tifino Fiorentina, che bello!"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti