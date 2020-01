Pedro, è un fallimento totale. Ma c’era da aspettarselo?

Quattro presenze, tutte da subentrante, zero reti, zero ricordi. Un gol in Primavera. Null’altro, tristemente. Quella di Pedro Guilherme Abreu Dos Santos, per tutti Pedro, è una storia che imbarazza tutto il mondo Fiorentina, dai tifosi a chi questa operazione l’ha gestita in prima persona, passando per i giornalisti che l’hanno esaltata. Un investimento importante, quasi 15 milioni contando i bonus, dettato dalle prodezze mostrate in terra natìa e dal precedente interesse del Real Madrid. Un infortunio alle spalle, ma dagli infortuni ci si riprende…

O forse no? Perché sì, è vero che il Real se n’era interessato, ma è pure vero che poi lo ha mollato per virare su Rodrygo. E a prescindere da questo, affidare il compito di buttare la palla dentro ad un giovane brasiliano alla sua prima esperienza nel Vecchio Continente è stata una scelta quantomeno rischiosa. Eppure i precedenti non mancano: il più recente e affine è Gabigol, che dopo aver stregato mezzo mondo con la maglia del Santos ha ricambiato i 40 milioni spesi dall’Inter con un gol e qualche rabona; tornato in patria, ha ricominciato a segnare a grappoli, chissà come mai. Oppure Lucas Paquetà, arrivato al Milan come nuovo Kakà e adesso riserva nei rossoneri. Anche per lui un solo gol. Ancora: chi si ricorda Junior Tavares e Dodò, oscuri laterali bassi mancini che hanno deluso a Marassi, sponda blucerchiata? A Udine c’è chi ancora vorrebbe mettere le mani addosso a Maicosuel per quel cucchiaio nel preliminare di Champions contro lo Sporting Braga… Rifanno capolino le milanesi con Ricardo Oliveira e Vampeta. Si potrebbe andare avanti per un bel po’. Tutti fenomeni in Brasile, dove è risaputo che si gioca un altro calcio, tutti bidoni in Italia.

D’accordo, non tutto quel che proviene dal Brasilerão è spazzatura, ci sono diverse pepite da scoprire e ammirare poi nelle migliori squadre d’Europa, non si vuole affermare che guardare al calcio verdeoro sia sbagliato; però puntare tutto su Pedro era rischioso e si è rivelata una scelta sbagliata. Gli antichi dicevano che la storia è maestra di vita, ma a quanto pare Keirrison non ha insegnato proprio nulla…

