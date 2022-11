Nicola (Conf): “Fiorentina forte, quante assenze però per noi”

Sull'assetto del centrocampo della Salernitana e sulla difesa

"Vilhena per me può giocare in quella posizione. Avevamo la possibilità di spostare Candreva o Mazzocchi qualora Ikone ci avesse portato problemi. Lo abbiamo fatto in seguito spostando anche Vilhena. Affrontavamo una squadra forte in casa. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma purtroppo non possiamo far giocare i soliti giocatori tutta la partita. Abbiamo giocato bene nel secondo tempo e non nel primo al cospetto di una grande squadra. In difesa non era facile per Bronn, Pirola e Daniliuc competere con dei giocatori così."