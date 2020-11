Se nelle ultime ore prende quota il Montella-ter in casa Fiorentina (LEGGI QUI), resta da capire come l’Aeroplanino si era lasciato con i big dello spogliatoio al momento del suo addio. In particolare con Ribery. Il rapporto tra Franck e Vincenzo si era incrinato il 27 ottobre 2019, quando il francese si risentì tantissimo al momento della sostituzione al 75′, rivolgendo epiteti di vario genere al tecnico. Quella gara – contro la Lazio n.d.r. – finì nel peggiore dei modi per i viola: oltre al gol beffa di Immobile, le Roi fronteggia l’assistente dell’arbitro dopo il fischio finale e viene espulso. La frattura si era comunque ricomposta con una telefonata… pacificatrice. Dopo l’esonero del tecnico, i due si chiarirono via telefono a fine 2019, un aspetto da non sottovalutare. Lo riporta Radio Bruno.

