Pasqual: “Iachini? Difficile arrivare a Natale, la squadra si scioglie”

Manuel Pasqual ha parlato del presente viola ai microfoni di TMW Radio:

I viola stanno passando un momento difficile, e già da un paio di settimana l’allenatore sembra in discussione. Quando ci sono tutte queste critiche ad ottobre è difficile arrivare a Natale o a fine stagione. Dispiace perché i mezzi per far bene ci sarebbero tutti. Se la squadra segue Iachini? La squadra le cose cerca di farle, e mi sembra più che altro che abbiano un problema caratteriale. Anche col Padova c’è stato un risultato positivo, ma una volta che subiscono un gol vanno in cianfanelle. Fino a quel momento la squadra gioca, poi però la squadra si scioglie. Manca tranquillità e personalità. Tutto quello che succede attorno allo spogliatoio, allenatore compreso, sicuramente non porta tranquillità.