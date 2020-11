Biasin: “Fiorentina squadra di prima fascia, non può fare così fatica. Iachini…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato a Radio Sportiva anche della Fiorentina e di Iachini:

Pazienterei un attimo, bisogna dare tempo agli allenatori. Ieri, però, non ho capito le scelte di Iachini. Se scegli di affrontare la Roma con Ribery e Callejon e senza punte di ruolo significa che vuoi metterti sulla difensiva fin da subito. Commisso sta ragionando su un cambio in panchina, anche a malincuore dopo quanto accaduto l’anno scorso con Montella. La Fiorentina ha tanti giocatori di prima fascia, non può fare così fatica. Sarri? Chi lo prende fa un affare.