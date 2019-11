Indicazioni tattiche e recuperi importanti alla vigilia della sfida contro il sorprendente Cagliari dell’ex Giovanni Simeone. In conferenza stampa, Vincenzo Montella ha giocato a carte scoperte. A partire da Vlahovic, accostato, sul piano fisico, niente meno che a Gigi Riva. “E’ possibile che giochi“, ha detto l’Aeroplanino. Insomma: a meno di novità e imprevisti dell’ultimo momento, sarà il serbo l’ariete d’attacco alla Sardegna Arena. Occasione importante per lui, ancora alla ricerca del primo gol in Serie A. Dusan è stato invocato a gran voce dai tifosi negli ultimi giorni, ma sarebbe sbagliato considerarlo il salvatore della patria . Montella è stato chiaro: è un patrimonio presente e futuro, bisogna dargli il tempo di crescere, in Serie A è difficile trovare un attaccante giovane che segni tanto. Traduzione: vietato alzare un polverone in caso di prestazione negativa contro il Cagliari.

Cambiamo argomento, parliamo degli infortunati. Anzi: ex infortunati. Lirola “è recuperato pienamente ed è disponibile“, mente Caceres “sta bene, sta lavorando in gruppo“. Buone notizie, quindi, per Montella che potrà tornare all’amato 3-5-2. Lo spagnolo dovrebbe agire sulla fascia destra, mentre l’uruguaiano, non convocato per le gare contro Ungheria e Argentina, dovrebbe tornare accanto ai fidi Pezzella e Milenkovic (per entrambi preferiamo usare il condizionale, la certezza l’avremo al momento della pubblicazione delle formazioni ufficiali).

E allora buon pranzo nell’arroventata Sardegna Arena, nella speranza che il boccone vada di traverso al nostro Giovanni Simeone.