Martin Caceres non è stato convocato dall’Uruguay per le gare contro Ungheria (15 novembre) e Argentina (18 novembre). Il Ct Oscar Tabarez ha preferito non puntare sul difensore della Fiorentina probabilmente per l’infortunio muscolare rimediato contro la Lazio. Lo si legge su auf.org.uy. L’ex Juventus, però, sta lavorando in gruppo.