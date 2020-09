Mediaset: ecco la strategia del Milan per Chiesa, soldi, giocatori e bonus

Il Milan ha messo gli occhi su Federico Chiesa, dopo aver chiuso per Tonali. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, i rossoneri hanno un piano per arrivare al numero 25 viola, con una maxi operazione sul tavolo. I rossoneri avrebbero proposto 20 milioni cash, il cartellino di Lucas Paquetà e una parte di bonus che va da i 10 ai 15 milioni. La Fiorentina, dal canto suo, vorrebbe solo una lauta parte di cash per il cartellino, senza contropartite e bonus, ma i rossoneri stanno muovendo passi importanti per Chiesa.

E intanto Ramadani si sta muovendo per la cessione di Chiesa…

