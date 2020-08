VN – Cessione Chiesa, si muove Ramadani: contatti con Juventus e Milan. Le ultime

Federico Chiesa e la Fiorentina studiano la soluzione migliore per dirsi addio e qualcosa è tornato a muoversi nelle ultime ore. Difficile ad oggi che qualcuno possa soddisfare le pretese del presidente Rocco Commisso che chiedeva 70 milioni. Difficile anche ne possano arrivare 60 cash. Più probabile 50 più bonus o una operazione allargata. L’intermediario Fali Ramadani, da tempo vicino alla famiglia Chiesa, ha riallacciato i contatti con la Juventus, che però prima deve sistemare in uscita Ramsey e Douglas Costa. I bianconeri pensano ad un prestito biennale con obbligo di riscatto o l’inserimento di una o due contropartite ancora da individuare. Ipotesi che però non convincono la Fiorentina. Eventualmente se ne riparlerà. I contatti, infatti, in queste ultime settimane sono stati indiretti.

Attenzione anche al Milan

Occhio sullo sfondo all’ipotesi Milan, che nei giorni scorsi ha chiesto informazioni proprio a Ramadani nel corso di un summit all’Hotel Me a Milano. Sul tavolo il riscatto di Ante Rebic, vicenda che interessa pure in casa viola visto il 50% in favore dei gigliati sulla rivendita che effettuerà l’Eintracht. Pioli è il principale sponsor per un approdo di Chiesa in rossonero. I dialoghi tra i club sono stati molteplici recentemente: da Milenkovic (altro assistito di Ramadani…) a Paquetá (cercato a gennaio dalla Fiorentina e offerto dai rossoneri in estate) passando per Pezzella. La Juve resta vigile, ma il Milan a fari spenti si muove. Considerata la poca propensione del numero 25 viola a un’avventura all’estero, sarà volata tra bianconeri e rossoneri. Un duello che farebbe gioco anche e soprattutto alla Fiorentina per monetizzare il più possibile.

