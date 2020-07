L’opinione: “Iachini merita 7, ma alla Fiorentina serve un progetto”

Alessandro Bocci, giornalista per il Corriere della Sera è intervenuto al Pentasport dove ha commentato la gara di Milano:

La cosa migliore di ieri sera è il risultato, per un’ora la Fiorentina è stata presa a pallonate. Terracciano ha fatto miracoli, la Fiorentina di Montella è andata a Milano con un progetto che ieri non si è visto. Se pensi di andare a San Siro a giocare così tutti gli anni vai poco lontano. La stagione di Iachini merita 7, ha centrato l’obiettivo e l’atmosfera è ottima. Prendere un tecnico come Giampaolo o Di Francesco non sarebbe diverso da Juric visto che arrivano da dei fallimenti. Jardim sarebbe un rischio visto che arriva da un campionato diverso

BOCCI SUL NUOVO TECNICO VIOLA