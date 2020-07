Bocci: “Allenatore? Spalletti garanzia, ma il progetto di Juric è interessante”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato così a Radio Bruno Toscana:

Dall’allenatore deriva il progetto tecnico. Gli acquisti sono funzionali al sistema di gioco. Le priorità sono l’allenatore e risolvere il futuro di Chiesa. Punti focali che la Fiorentina risolverà a fine campionato, forse anche prima per quanto riguarda il tecnico. Mi piacerebbe Spalletti sulla panchina viola, ma non mi sembra possibile. Luciano è una garanzia, uno dei primi tre allenatori in Italia. La mia opzione preferita è Juric, il Verona gioca un calcio fisico. A inizio stagione nessuno avrebbe scommesso sulla salvezza del Verona. Ha un progetto interessante, una piazza come Firenze potrebbe essere stimolante per lui. Se lo vuole, la Fiorentina deve muoversi perché pare vicino al rinnovo. Emery? Profilo internazionale, ma dovrebbe imparare la lingua e la realtà del calcio italiano, contano i dettagli. Bisogna limitare al massimo gli esperimenti. Mi piacerebbe anche Benitez.