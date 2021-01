L’opinione: “Fiorentina e Torino si riprenderanno, ma qualcuno dovrà pur retrocedere”

L’allenatore dell’Under 17 del Benevento, Gennaro Scarlato, è intervenuto a TMW Radio, e ha avuto modo di parlare anche della Fiorentina in ottica salvezza:

Se mi aspettavo i viola così in difficoltà? No, la Fiorentina mi ha davvero sorpreso perché credevo potesse fare un campionato da medio-alta classifica. Credo che col passare del tempo però si riprenderà, così come il Torino. Però qualcuno poi dovrà retrocedere, e spero non sia il Benevento…