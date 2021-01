Prima offerta del Torino per Kouamè. I granata spingono anche per Duncan

Come vi abbiamo anticipato oggi, sono sempre più fitti i contatti tra Torino e Fiorentina per Kouamè. Secondo Gianluca Di Marzio, la società granata avrebbe già avanzato una proposta per l’attaccante viola da 16 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto. Il club di Cairo sarebbe pronto anche all’offerta per Duncan, con la formula del trasferimento che verrà valutata nelle prossime ore. La Fiorentina ha chiesto al Torino qualche giorno per riflettere su questa doppia operazione.

