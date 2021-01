VN – Kouame, contatti fra il suo agente e il Torino: nell’affare potrebbe entrare Zaza

E’ in evoluzione il futuro di Christian Kouamè, attaccante della Fiorentina che potrebbe partire in questa sessione di mercato. In Inghilterra è sempre forte l’interesse del Crystal Palace ma nelle ultime ora si sta facendo avanti anche il Torino. A tal proposito i contatti fra Michelangelo Minieri, agente del giocatore e il Ds granata Vagnati stanno andando avanti. Non solo, il club di Cairo potrebbe proporre il prestito di Zaza. Resta da capire se per la Fiorentina il centravanti del Torino possa essere una buona soluzione alternativa a Vlahovic.