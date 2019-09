LIVE – Cincotta: “Sfida difficile, una squadra dei sogni contro una che vuole sognare”

La Fiorentina Women’s è attesa domani dall’andata del difficile sedicesimo di finale di Champions League contro l’Arsenal. Così Antonio Cincotta, tecnico della squadra gigliata, in conferenza stampa, accompagnato dal capitano Alia Guagni:

“Esordio? Diverso rispetto ad altri anni, siamo diventati testa di serie. Ma siamo incappati in una squadra forte come l’Arsenal. Il coefficiente di difficoltà è elevato, tra i più alti in Europa.

Il gruppo si allena bene, abbiamo delle defezioni. Clelland, Catena e Vigilucci non ci saranno, hanno dei problemi. Anche Mauro ha qualche acciacco, dolori alla schiena. Anche Alia ha avuto un problemino

L’Arsenal? Una squadra che ha vinto con 12 punti sul Chelsea, battuto 6-0 nello scontro diretto. Una squadra dei sogni, contro una squadra che vuole sognare.”



