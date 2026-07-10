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VIOLA NEWS news viola Le top 5 news di oggi: ecco un altro (giovane) arrivo, sarà una “big” Fiorentina

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Le top 5 news di oggi: ecco un altro (giovane) arrivo, sarà una “big” Fiorentina

Grosso Paratici Ferrari
Dall'acquisto di Timmermans per la Primavera di Andreazzoli al pezzo del nostro vicedirettore fino a tutti gli altri movimenti della rosa
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Di Marzio conferma VN, Timmermans alla Fiorentina. Ecco la durata del contratto

2 - L'editoriale di Bargellini - Sta nascendo una big Fiorentina. Atta colpo (quasi) mai visto, ma non finisce qui

3 - VN - Fazzini-Parma, avanti tutta: contratto e cifra del riscatto, i dettagli

4 - Ascari: "Il super mercato viola? Paratici magari cederà Ndour"

5 - La Fiorentina saluta Kospo: dal Sassuolo all'estero, il bosniaco verso la cessione

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