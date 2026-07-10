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VIOLA NEWS news viola Le top 5 news di oggi: ecco un altro (giovane) arrivo, sarà una “big” Fiorentina
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Le top 5 news di oggi: ecco un altro (giovane) arrivo, sarà una “big” Fiorentina
Dall'acquisto di Timmermans per la Primavera di Andreazzoli al pezzo del nostro vicedirettore fino a tutti gli altri movimenti della rosa
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2 - L'editoriale di Bargellini - Sta nascendo una big Fiorentina. Atta colpo (quasi) mai visto, ma non finisce qui
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