Le voci di mercato su Robin Gosens continuano a circolare e, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il giocatore è fuori dal progetto tecnico, ma non fuori rosa.
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VIOLA NEWS news viola Radio Bruno: Gosens fuori dal progetto. Al Viola Park, ma non per le visite mediche
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Radio Bruno: Gosens fuori dal progetto. Al Viola Park, ma non per le visite mediche
Robin Gosens non è stato convocato per le visite mediche tenutesi al Viola Park
Nonostante non fosse convocato dalla Fiorentina per le visite mediche, oggi l'esterno tedesco si è recato comunque al Viola Park. Il motivo è strettamente personale perché Gosens non si è sottoposto ai test fisici assieme ai compagni.
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