Radio Bruno: Gosens fuori dal progetto. Al Viola Park, ma non per le visite mediche

Le voci di mercato su Robin Gosens continuano a circolare e, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il giocatore è fuori dal progetto tecnico , ma non fuori rosa.

Nonostante non fosse convocato dalla Fiorentina per le visite mediche, oggi l'esterno tedesco si è recato comunque al Viola Park. Il motivo è strettamente personale perché Gosens non si è sottoposto ai test fisici assieme ai compagni.