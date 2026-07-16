Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Le cinque top news di oggi: Oulai prossimo acquisto? E Bakayoko apre alla Viola

news viola

Le cinque top news di oggi: Oulai prossimo acquisto? E Bakayoko apre alla Viola

Le cinque top news di oggi: Oulai prossimo acquisto? E Bakayoko apre alla Viola - immagine 1
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Oulai, giorno decisivo per chiudere. Pronta la sorpresa sugli esterni di Paratici

2 - Bakayoko apre, ok a formula e contratto: cosa manca per chiudere

3 - Trabzonsport, il vicepresidente: "Accordo per Oulai, non volevamo cederlo"

4 - Tg Regione sicuro: "Domani Oualai atteso a Firenze nel pomeriggio con un volo privato"

5 - Bakayoko, perché al Lipsia il pallino di Klopp non ha spazio?

Leggi anche
Fiorentina, il programma di oggi. Ecco Dragusin
Conferenza stampa di presentazione: domani alle 12:00 è il turno di Dragusin

© RIPRODUZIONE RISERVATA