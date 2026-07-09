Fiorentina, il programma di oggi. Ecco Grosso

Nel ventesimo anniversario dell'ultima Coppa del Mondo vinta dalla nazionale italiana proprio coni rigore decisivo di Fabio Grosso, il neo tecnico viola viene presentato alla stampa come sempre al Viola Park. Inizio della conferenza stampa ore 14 (tutta la giornata LIVE su Violanews)
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