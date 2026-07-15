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Conferenza stampa di presentazione: domani alle 12:00 è il turno di Dragusin

Dragusin Fiorentina
Giovedì 16 luglio Radu Dragusin si presenterà in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina
Redazione VN

Continuano le conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo quella di Arthur Atta, tenutasi oggi al Viola Park, sarà la volta di Radu Dragusin.

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, fa sapere che domani, giovedì 16 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del difensore.

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