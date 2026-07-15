Continuano le conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo quella di Arthur Atta, tenutasi oggi al Viola Park, sarà la volta di Radu Dragusin.
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Conferenza stampa di presentazione: domani alle 12:00 è il turno di Dragusin
Giovedì 16 luglio Radu Dragusin si presenterà in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina
La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, fa sapere che domani, giovedì 16 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del difensore.
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