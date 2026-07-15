La Fiorentina di Fabio Grosso è al terzo giorno di ritiro e il tecnico viola dovrà valutare diverse questioni. Tra queste dovrà decidere a chi affidare la fascia da capitano per la nuova stagione.
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VIOLA NEWS news viola SkySport: “Fiorentina, ecco il candidato principale alla fascia di capitano”
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SkySport: “Fiorentina, ecco il candidato principale alla fascia di capitano”
Chi è il principale indiziato a indossare la fascia da capitano per la nuova stagione
Secondo quanto riporta Sky Sport dovrebbe essere confermato De Gea, così come avvenuto con Paolo Vanoli. Nonostante le voci di mercato l'estremo difensore viola rimane uno dei punti fermi della Fiorentina.
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