Le cinque top news di oggi sulla Fiorentina: le esclusive di mercato e il dopo Roma-Fiorentina
VIDEO VN - I tifosi viola, "l'orgoglio mio più grande" e una cornice da favola
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
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