Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
VIDEO - Ma che gol ha fatto Mbappé? Rovesciata senza senso durante l'allenamento
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
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