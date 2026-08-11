VIDEO - Ma che gol ha fatto Mbappé? Rovesciata senza senso durante l'allenamento

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1 - VN - Dodo, interessamenti e poco più: Paratici valuta una soluzione interna

2 - Fiorentina, ecco il nono colpo. Romano: "Tutto fatto per Mateo Pellegrino"

3 - Perché la Fiorentina ha preso Joao Mario e non Favasuli

4 - Pellegrino, il 9 scelto dalla Fiorentina: l'Inter, Crespo e il dubbio Nazionale

5 - I numeri di maglia della Fiorentina 2026/2027