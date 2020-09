Lazzari a VN: “Borja, ma quale finito! Porterà tanta esperienza. Amrabat alza il livello, Iachini…”

Andrea Lazzari, ex centrocampista della Fiorentina, anche se in due parentesi non fortunatissime, parla in esclusiva a VN dove prova a spiegare i suoi pensieri riguardo all’imminente ritorno di Borja Valero a Firenze.

Andrea, come giudichi il ritorno di Borja alla Fiorentina?

Secondo me è un’ottima operazione, alla Fiorentina può fare molto comodo. Conosce già la città, ha già fatto benissimo e torna con un bagaglio di esperienza ancora più ampio. Darà delle soluzioni importanti a Iachini, non è un giocatore finito

Con Borja hai condiviso lo spogliatoio a Firenze…

È un ragazzo straordinario, un grande professionista. Tornerà per mettere in mostra tutte le sue qualità, l’esperienza all’Inter lo ha maturato, gli ha permesso anche di giocare la Champions. Ha sempre dato il massimo ovunque sia andato, è ancora oggi un calciatore importante

Un altro nome che si fa per il centrocampo Viola è quello di Torreira. Ti piace come giocatore?

Assolutamente si, ho letto anche io di questa possibilità. Sono valutazioni che spettano alla società viola, ma sicuramente Torreira non si scopre certo oggi.

Anche Aquilani è un tuo ex compagno ed è tornato alla Fiorentina. Te lo saresti immaginato allenatore?

Non mi sorprende, penso che abbia la pasta giusta per fare questo mestiere, sono convinto che anche Iachini lo abbia aiutato molto. Adesso ha un’occasione importante e vedrete che farà bene

La conferma di Iachini ti ha convinto?

Ha riportato entusiasmo e l’ha unito ai risultati, si è guadagnato la conferma sul campo facendo un ottimo lavoro. La trovo una decisione giusta

Da ex centrocampista come giudichi gli arrivi di Amrabat e Bonaventura?

Amrabat gioca davanti alla difesa, a Verona ha fatto delle partite straordinarie. È un calciatore di personalità. Discorso non molto diverso per Bonaventura, cambia il ruolo anche se è duttile. Sono calciatori che alzano il livello della squadra

