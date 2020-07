La Fiorentina vuole De Rossi come allenatore del futuro: scelto da Pradè e Barone. Ma non mancano gli ostacoli

Interessante lancio da parte di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport: “La Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro“. Come riporta sul suo sito: “La Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro, quindi per la prossima stagione. Un ulteriore segno di quanto questa società stimi il ragazzo, già vicino a vestire la maglia viola da calciatore. L’obiettivo di De Rossi è quello di diventare allenatore, lo ha ribadito spesso, l’opportunità potrebbe arrivare presto in una grande piazza come Firenze“.

Lo stesso Di Marzio, in serata in trasmissione, ha aggiunto: “Contatto positivo, molto coraggioso. La Fiorentina, che ha una lunga lista di allenatori, ha deciso di portare avanti questa idea originale. De Rossi è stato scelto da Pradè e Barone. Mancano alcuni aspetti burocratici, strada tortuosa ma si può fare comunque con una deroga. Magari meriterà un’attenzione speciale dalle istituzioni. I diretti interessati si sono mossi a livello italiano e anche europeo. È una situazione nuova, perché De Rossi non ha ancora frequentato fisicamente alcun corso da allenatore causa covid“.